Самолет Azur Air, летевший из Нячанга в Иркутск, экстренно сел в Ханое

Самолет Boeing 757 авиакомпании Azur Air, выполняющий рейс Нячанг – Иркутск, совершил незапланированную посадку в столице Вьетнама Ханое. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на перевозчика. Ранее лайнер запросил экстренную посадку в Ханое, причина не уточнялась.

Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет, уточнила авиакомпания.

На борту лайнера находятся 245 человек – 238 пассажиров и семь членов экипажа.

Как сообщает RT, в Ханое экстренно сел самолет Azur Air, который на прошлой неделе уже подавал сигнал бедствия. 23 января Boeing 757 внепланово сел в Китае. По информации источников телеграм-канала Shot, причиной экстренного приземления мог стать отказ одного из двигателей, однако официального подтверждения на этот счет не поступало. Сегодня тот же борт выполняет рейс Нячанг – Иркутск. По данным источника RT, лайнер подал сигнал бедствия над Ханоем.

Ханой, Наталья Петрова

