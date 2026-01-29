В России предложили не наказывать водителей за нарушение разметки в снегопады

В России предлагают не штрафовать водителей, которые нарушают правила дорожной разметки в снежную погоду. С соответствующей инициативой выступил Национальный автомобильный союз (НАС).

Организация отправила обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву. Во время снегопадов разметку или дорожные знаки зачастую невозможно увидеть из-за погодных условий. В некоторых регионах России за случайное нарушение разметки не наказывают.

«Мы просим МВД не штрафовать за нарушение всех возможных правил разметки и всего, что связано с выездом на выделенку, потому что зачастую всё скрыто и непонятно, где можно выезжать на нее, а где нет. Это сильно усложняет жизнь водителей», – пояснил вице-президент НАС Антон Шапарин.

В настоящее время штраф за нарушение правил дорожной разметки составляет от 500 рублей до 5 тысяч рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

