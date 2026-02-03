Названы автомобильные бренды, популярные у угонщиков в 2025 году

В России чаще всего в 2025 году угоняли автомобили брендов Geely, Kia, Lada, Hyundai, Toyota, а также Lixiang, Lexus, Mercedes-Benz и Land Rover. Об этом сообщили в страховом доме ВСК.

Как отметили страховщики, по итогам года число угонов снизилось на 4%, но при этом существенно изменились предпочтения преступников, передает РИА «Новости». Автоворов стали больше интересовать китайские бренды.

Самым угоняемым автомобилем в прошлом году стал китайский Geely, следует из данных ВСК. На этот бренд пришлось 15% угонов, в основном преступников интересовала модель Emgrand.

Второй по угоняемости автомаркой в 2025 году оказалась Kia (11%угонов, преимущественно спортивный лифтбек Kia Stinger).

Популярными у автоугонщиков также оказались отечественная Lada Granta, Hyundai (Creta и Santa FE) и Toyota (все модели Land Cruiser). На них пришлось по 8% автоугонов.

Что касается хищений премиальных автомобилей, лидировали марки Lixiang, Lexus (по 4% угонов), Mercedes-Benz и Land Rover (по 3,5%).

В целом доля китайских марок в общей структуре угоняемости увеличилась с менее 1% в 2024 году до 27% в 2025 году. Помимо Geely и Lixiang, востребованной у преступников маркой стал Chery.

Регионами-лидерами по количеству автоугонов стали Москва (31%), Санкт-Петербург и Екатеринбург (по 19%). Наибольшее количество преступлений – 58% – пришлось на зимний период (январь, февраль и декабрь).

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

