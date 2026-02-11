С марта изменятся правила авиаперелетов для пассажиров с детьми

В России для семей с детьми с 1 марта изменятся правила авиаперелетов, согласно которым им будут гарантированы соседние места. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

«В России с 1 марта семьям с детьми до 12 лет будут гарантированы соседние места без доплат. Это следует из федеральных авиаправил, обновленных приказом Минтранса», – цитирует парламентария РИА «Новости».

Кроме того, по словам Федяева, с марта будет упрощен провоз ручной клади. Согласно новшеству, на борт можно будет брать детскую коляску, даже если ребенок не летит.

Авиакомпании будут обязаны при бронировании раскрывать полные условия тарифа, а также не взимать плату за исправление ошибок в билете, допущенных по вине авиакомпании, добавил депутат.

Новые правила, уточнил он, будут действовать до 1 марта 2031 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

