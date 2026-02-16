В России потенциальных дебоширов планируют выявлять до посадки в самолет

Авиадебоширов планируется отслеживать еще до посадки в самолет. Это следует из рекомендаций Главного управления на транспорте МВД РФ, направленных Росавиацией руководителям авиапредприятий.

В большинстве случаев пассажиры проходят на посадку уже в состоянии алкогольного опьянения. В полиции заявили, что этому способствует продажа алкоголя в «чистых» зонах аэропортов и залах ожидания, в том числе в магазинах беспошлинной торговли. Зачастую спиртное можно купить на борту.

МВД советует службам безопасности заранее обращать внимание на нетрезвых и неадекватных пассажиров и применять профилактические меры. Какие именно меры будут применяться к авиапассажирам – из рекомендаций не следует. Механизмы раннего предотвращения инцидентов авиапредприятия совместно с полицией должны разработать до 27 февраля, пишут «Известия».

В авиакомпаниях напомнили, что само по себе состояние опьянения не считается основанием для автоматического снятия с рейса. Решение о недопуске принимается, только если поведение пассажира оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность.

Кроме того, сотрудники служб транспортной безопасности и так проходят специальную подготовку по выявлению лиц с признаками агрессии или неадекватного поведения на этапах регистрации и досмотра. При посадке пассажир, чье поведение вызывает сомнение, может быть не допущен сотрудником авиакомпании на борт.

Москва, Зоя Осколкова

