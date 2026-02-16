Гигантская пробка образовалась на федеральной трассе «Дон» из-за сильной метели

На федеральной трассе М-4 «Дон» образовался огромный затор из-за непогоды. Автомобилисты по несколько часов ждут возможности продолжить путь.

Пробка растянулась на 13 км под Воронежем. Из-за метели возникла нулевая видимость, в результате на трассе столкнулись грузовики, почти перекрыв дорогу. Объезд через Богородицк также закрыт из-за снегопада.

Тем временем, власти Ростовской области планируют усилить контроль за въездом транзитных большегрузных автомобилей в Ростов-на-Дону. Февральский снегопад выявил проблемы, решение которых требует системного подхода, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Из-за сложных погодных условий на подъемах многотонные фуры на летней резине встали в многокилометровые заторы. Часть большегрузов заехала в Ростов, движение в городе оказалось парализованным. При этом МЧС предупреждало о непогоде заранее, но своевременного решения об ограничении въезда большегрузов принято не было», – пояснил глава региона.

Снежный шторм бушует в центральной части России. Московский регион также нарыла метель. Аэропорты столицы работают в штатном режиме, но часть рейсов задерживаются, так как на расчистку взлетно-посадочной полосы и противообледенительную обработку самолетов требуется время.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

