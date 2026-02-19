В России хотят ввести дополнительный сбор для владельцев люксовых авто

Депутаты Госдумы предлагают ввести разовый налог при покупке предметов роскоши. Речь идет о премиальных автомобилях, яхтах и самолетах. По мнению авторов законопроекта, это позволит пополнить бюджет. В свою очередь эксперты видят в дополнительном сборе двойное налогообложение.

Инициатива предусматривает внесение поправок в Налоговый кодекс. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности парламент, пишут «Известия». На автомобили стоимостью 20-30 млн рублей предлагается размер налога в размере 1% от цены машины. За модели стоимостью 30-50 млн рублей необходимо будет заплатить 2% от суммы, указанной в договоре продажи. При цене автомобиля 50-100 млн рублей налог составит 3%, а если машина дороже 100 млн рублей – то 4%. Такой же сбор предлагается ввести в отношении «яхт, парусных судов, катеров, гидроциклов, а также самолетов, вертолетов и иных воздушных судов стоимостью свыше 50 млн рублей».

Налог следует уплатить при государственной регистрации ТС за новым собственником либо в течение 30 календарных дней с даты приобретения, если регистрация не требуется или не осуществлена. Регистрирующий орган не вправе осуществлять регистрационные действия без подтверждения уплаты разового налога.

«Реализация законопроекта позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты, а также позволит сформировать стимулы для оптимизации владения избыточной недвижимостью и сверхдорогим движимым имуществом», – следует из пояснительной записки к законопроекту.

Эксперты неоднозначно относятся к инициативе депутатов. Так член президиума Общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто видит в нововведении двойное налогообложение для определенной части автомобилистов. В настоящее время владельцы дорогих машин уже платят повышенный транспортный налог – так называемый налог на роскошь.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в целом считает, что фокус налогообложения нужно сместить с автомобилистов на других потребителей. «Автомобилисты уже платят последовательно утилизационный сбор, НДС, транспортный налог, в том числе налог на роскошь для дорогих авто, более 60% от цены топлива составляют разные платежи в пользу бюджета, – указал Шапарин. – К этому можно добавить стоимость эксплуатации машины – НДС в запчастях, оплату парковки, платных дорог, а в обозримой перспективе – и платного въезда в определенные районы городов. Если в предложенном списке «роскоши» заменить дорогие автомобили, допустим, на часы или драгоценности стоимостью больше 1 млн рублей, установив на них НДС, например, в размере 50%, то государство в итоге получит существенно больше средств».

Москва, Зоя Осколкова

