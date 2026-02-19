Снежная буря в Москве: в столичных аэропортах все больше отмен и задержек рейсов

Столичные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают работу, несмотря на аномальный снегопад с порывами ветра. Снежная буря привела к отмене и задержкам рейсов в аэропортах Москвы. Об этом сообщает Росавиация.

«С начала суток воздушные гавани обслужили 320 рейсов: 160 – на вылет, 160 – на прилет. На запасные аэродромы «ушли» шесть рейсов. Отменено на прилет и вылет 19 рейсов (в том числе 6 рейсов иностранных авиакомпаний)», – говорится в сообщении ведомства.

По данным на 10:00 мск, задержаны более чем на два часа 14 рейсов. Корректировки расписания на вылет связаны не только со снегопадом, но и с сильным ветром, пояснили в Росавиации. В ведомстве напомнили, что в случае задержек рейсов авиакомпании в рамках федеральных авиационных правил должны предоставлять пассажирам напитки, питание, а также размещение в гостинице.

Ранее Росавиация сообщала об отмене трех рейсов и задержке трех рейсов более чем на два часа. На запасные аэродромы «ушли» шесть самолетов, уточняли в ведомстве по состоянию на восемь часов утра.

Накануне аэропорт Шереметьево принял решение сократить число взлетно-посадочных операций до 25 – в период с 07:00 до 23:59 мск 19 февраля, до 18 – в период с 00:00 до 4:59 20 февраля.

Сильный снегопад накрыл Москву в ночь на четверг, 19 января. Снег сопровождается ветром с порывами до 17 метров в секунду. В столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозу метеорологов, 19 февраля в Москве и области выпадет более 70% от месячной нормы осадков.

Мэр столицы Сергей Собянин назвал ситуацию в Москве в связи с непогодой «крайне сложной», но выразил уверенность, что «город справится». «Сегодня выпадет более 70% от месячной нормы – это аномально много. Снег будет идти в течение всего дня и ночи и на следующий день», – отметл он в своем телеграм-канале. Все городские службы задействованы в ликвидации последствий непогоды.

Столичные власти просят горожан проявлять осторожность на тротуарах и дорогах во время снегопада и по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

