В России расширят список вещей, разрешенных в ручной клади в самолете

В России расширят список предметов, которые можно брать с собой в салон самолета. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как говорится в новой редакции правил перевозки, в качестве ручной клади сверх нормы, установленной перевозчиком, без взимания дополнительной платы пассажир имеет право провозить средства, предназначенные для ухода за протезами.

При этом соответствующие предметы должны иметь габариты, позволяющие безопасно разместить их на багажной полке либо под сиденьем кресла.

В настоящее время в ручной клади без дополнительной платы можно провозить цветы, верхнюю одежду, детское питание и люльку, костюм в складном портпледе, лекарства, костыли, товары из Duty Free, а также сумку или рюкзак, размер которых допускается правилами авиакомпании.

Москва, Зоя Осколкова

