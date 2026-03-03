В России предложили запретить повышение цен на авиабилеты за 72 часа до вылета

В России предложили запретить авиакомпаниям повышать стоимость билетов за трое суток до совершения рейса. Об этом сообщает газета «Известия».

С инициативой выступили депутаты Госдумы РФ. Законопроект предполагает внесение дополнений в ст. 64 Воздушного кодекса. Вступление поправок в силу предусматривается с 1 сентября 2026 года.

Как говорится в пояснительной записке, «изменение перевозчиками тарифов, влекущее увеличение провозной платы по договору воздушной перевозки пассажира, заключаемому менее чем за 72 часа до отправления рейса, не допускается, если новая плата превышает тариф, ранее установленный на этом рейсе».

По мнению парламентариев, новая норма позволит предотвратить необоснованное повышение стоимости билетов накануне вылета. Россияне, вынужденные совершать срочные поездки, смогут избежать лишних расходов на перелеты.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

