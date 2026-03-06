В России могут ограничить цены на такси во время непогоды и ЧС

Министерство транспорта рассматривает возможность законодательно зафиксировать предельный размер повышающего коэффициента при формировании тарифов такси в периоды непогоды и чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится в ответе Минтранса главе комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову, пишут «Известия».

Из ответа Минтранса следует, что ведомство для проработки вопроса направляло запрос в Федеральную антимонопольную службу, которая увидела основания для регулирования законодательства.

Как отметили в ФАС, на рынке агрегаторов доминирует ООО «Яндекс Такси» (оператор Яндекс.Go, Uber, «Везет» и др.). Компания использует в тарифах повышающий коэффициент, который умножается на базовую стоимость поездки. В некоторых городах и регионах он может достигать тройного значения и выше.

В антимонопольном ведомстве указали, что применение повышающих коэффициентов призвано сглаживать резкий рост спроса на такси и балансировать его с предложением, однако на практике может существенно увеличивать цену конкретных поездок.

«При таких обстоятельствах целесообразно рассмотреть возможность проработки вопроса регулирования особенностей установления и размера коэффициента», – отметили в ФАС.

Минтранс сообщил о готовности принять участие в рассмотрении вопроса о внесении соответствующих изменений в законодательство на площадке комитета Госдумы по транспорту.

В нижней палате российского парламента готовы подключиться к проработке вопроса. «Полученные документы будут переданы в профильный комитет для изучения с точки зрения возможной выработки новых механизмов защиты прав граждан. Это очень важно сделать, учитывая, что такси – это социально востребованная услуга у населения», – пояснил Нилов. По его словам, цена поездки может изменяться в зависимости от спроса, но не должна приближаться к стоимости авиабилета.

