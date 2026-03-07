российское информационное агентство 18+

Более 10 поездов задерживаются в Рязанской области из-за повреждения жд-инфраструктуры

В Рязанской области временно приостановлено железнодорожное движение. Как сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура, задерживается 11 поездов с отставанием от расписания на 3 часа и более.

В ведомстве уточнили, что причиной сбоя стало повреждение железнодорожной инфраструктуры. «По предварительной информации, в ночь на 7 марта на перегоне Рязань-1 – Лесок в Рязанской области в результате повреждения железнодорожной инфраструктуры произошло отключение напряжения контактной сети», – говорится в телеграм-канале прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры.

Рязань, Анастасия Смирнова

