Шереметьево из-за ограничений обслуживает рейсы по согласованию

В столичном аэропорту Шереметьево сообщили о введении временных ограничений в периметре воздушного пространства авиагавании из-за действия сигнала «Ковер».

«Аэропорт Шереметьево продолжает обеспечивать вылет и прилет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами», – сообщается в телеграм-канале аэровокзала.

Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании полетов. Также им нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности, отметили в воздушной гавани.

Временные ограничения также введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

Второй день Москву пытаются атаковать беспилотники ВСУ. За последний час силы ПВО сбили на подлете к столице 26 вражеских дронов, сообщил градоначальник Сергей Собянин в Max.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube