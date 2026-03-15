Шереметьево из-за ограничений обслуживает рейсы по согласованию

В столичном аэропорту Шереметьево сообщили о введении временных ограничений в периметре воздушного пространства авиагавании из-за действия сигнала «Ковер».
«Аэропорт Шереметьево продолжает обеспечивать вылет и прилет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами», – сообщается в телеграм-канале аэровокзала.
Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании полетов. Также им нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности, отметили в воздушной гавани.
Временные ограничения также введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.
Второй день Москву пытаются атаковать беспилотники ВСУ. За последний час силы ПВО сбили на подлете к столице 26 вражеских дронов, сообщил градоначальник Сергей Собянин в Max.
