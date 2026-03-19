Из-за отсутствия интернета прокат электросамокатов переведут на СМС

В России стартует сезон электросамокатов. Несмотря на перебои в доступе к интернету владельцы сервисов кикшеринга обещают, что устройства будут доступны. Часть самокатов можно будет взять в аренду через СМС.

Россияне смогут брать средства индивидуальной мобильности напрокат даже без доступа к глобально сети, так как устройства могут работать в автономном режиме, сообщил в беседе с «Царьград» пресс-секретарь одной из кикшеринговых компаний.

По его словам, современные самокаты оснащены IoT-модулем, который связывает их с системой и который в числе прочего позволяет оставаться на связи, даже если мобильный интернет потерян. Таким образом, устройства обладают функцией сохранения информации, поэтому если человек едет по городу, и в какой-то момент интернет пропадает, то IoT-модуль переходит на автономный режим работы до момента возобновления связи, пояснил специалист.

Более того, для удобства пользователей прокатчики запустили также возможность оформления с помощью СМС-сообщения, подчеркнул эксперт. То есть даже начать и завершить поездку можно без мобильного интернета, приложение будет автоматически переводить пользователя на СМС.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube