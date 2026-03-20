В России хотят ввести обязательную маркировку автозапчастей

В России предложили ввести обязательную маркировку автозапчастей, чтобы бороться с рынком контрафакта. С соответствующей инициативой выступил Минпромторг.

В министерстве отметили, что оборот автозапчастей России характеризуется высокой долей нелегального рынка. В результате потребители приобретают некачественную и небезопасную продукцию.

«Проект предусматривает поэтапное введение обязательной маркировки автозапчастей (отдельных видов компонентов транспортных средств, устройств с двигателем внутреннего сгорания и самоходных машин) средствами идентификации с 1 сентября 2026 года», – говорится в сообщении.

Напомним, в России с февраля прошлого года проводится эксперимент по маркировке автокомпонентов, который планируется завершить до 31 августа 2026 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube