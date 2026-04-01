Аферистам со страховыми выплатами хотят запретить водить машину

Власти обсуждают со страховыми компаниями меры борьбы с автомошенниками. В частности, предлагается увеличить размер возмещения убытков от действий аферистов, а также лишать махинаторов водительских прав. Об этом пишет газета «Известия».

В России готовят целый ряд мер по ужесточению контроля и ответственности за страховое мошенничество. Дело в том, что злоумышленники многократно обращаются за выплатами, инсценируя ДТП в разных регионах и покупая ОСАГО у разных страховщиков, а это влияет на цену полисов для всех россиян, сообщили в Центробанке РФ.

Так власти намерены создать специальный список клиентов-«красных флагов» в ОСАГО. Речь о тех, кто уже не раз обращался за выплатами по однотипным авариям, с одними и теми же пострадавшими, а также о тех, кто дает противоречивые показания. Их будут маркировать в базе автоматизированной информационной системы (АИС), где хранятся данные обо всех ОСАГО. Отмечать будут и тех, против кого уже возбуждено уголовное дело за мошенничество с полисом, и злоумышленников, которым суд уже отказал в выплате.

Кроме того, злоумышленников также обяжут компенсировать страховщикам ущерб от их действий в тройном размере. Они сами заплатят за все проведенные экспертизы и расследования по их делу. Эта мера будет касаться тех, кто за последние пять лет уже пытался получить необоснованную выплату по ОСАГО, но суд ему отказал, и затем человек повторно обратился за компенсацией с ложными сведениями или поддельными документами. Материалы также будут автоматически передавать для заведения уголовного дела.

Страховым махинаторам хотят отказывать в продаже ОСАГО в течение одного года – трех лет после этого. Обсуждение инициативы только началось. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) предложили ее немного скорректировать: вместо отказа в продаже полиса мошенникам стоит запретить водить авто.

Нынешних мер борьбы с мошенничеством недостаточно, считают авторы инициативы. Суды перегружены делами, которые можно было остановить еще на моменте повторного обращения за выплатой. Предполагается, что новые меры помогут более эффективно бороться со страховыми аферистами.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

