В Тамбовской области после схода с рельсов грузовых вагонов возбуждено уголовное дело

В Тамбовской области после схода грузовых вагонов возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что ЧП со сходом вагонов произошло утром 12 марта на сбрасывающем централизованном стрелочном переводе железнодорожной станции Жердевка Юго-Восточной железной дороги в Тамбовской области.

«В результате инцидента вагоны и элементы инфраструктуры получили повреждения, что повлекло причинение крупного ущерба на сумму свыше 1 миллиона рублей», говорится в сообщении.

Тамбов, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube