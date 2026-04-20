Выплаты по ОСАГО увеличат в 4 раза: закон могут принять в мае

Госдума может в мае принять законопроект об увеличении максимальных выплат по ОСАГО до 2 млн рублей. Об этом сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам парламентария, документ планируется рассмотреть на профильном комитете на следующей неделе, а затем вынести на первое чтение через неделю. При соблюдении сроков окончательное принятие во втором и третьем чтениях вероятно уже в мае, добавил Аксаков в комментарии ТАСС.

Инициатива предусматривает увеличение максимального размера выплат за вред жизни и здоровью вчетверо – с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей. В настоящее время лимит выплаты по ОСАГО за ущерб имуществу составляет 400 тыс. рублей, а за вред здоровью – 500 тыс. рублей.

Новшества направлены на усиление защиты граждан, указал депутат. По его словам, на тарифы ОСАГО изменения «особо не повлияют», поскольку основная финансовая нагрузка ляжет на виновников ДТП. «Поэтому тарифы для граждан, платежи практически не увеличатся или увеличатся незначительно», – указал Аксаков.

Правительство России дало положительное заключение на законопроект, предложив установить дату вступления новых норм с 1 марта 2027 года. В кабмине отметили, что увеличение лимита может привести к росту страховых премий по ОСАГО в среднем на 8%, что повлечет увеличение затрат на ОСАГО со стороны органов власти и госпредприятий. Это потребует учета при подготовке бюджетов, подчеркнули в правительстве.

Москва, Наталья Петрова

