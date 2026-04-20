Росавиация отменила ограничения на полеты в ОАЭ и через Иран

Росавиация сняла ограничения на полеты в Объединенные Арабские Эмираты и через воздушное пространство Ирана. Об этом сообщил Минтранс РФ.

«Росавиация с учетом позиции Минтранса и МИД отменила рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ. Также сняты ограничения на полеты российских авиакомпаний через воздушное пространство Ирана», – говорится в сообщении ведомства в Max.

В Минтрансе подчеркнули, что транзитные рейсы и полеты в аэропорты Исламской Республики могут выполняться с неукоснительным учетом всех рекомендаций иранских авиавластей.

«Специалисты Минтранса и Росавиации продолжают анализировать ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке, чтобы в случае необходимости внести коррективы в полеты авиакомпаний России в этом регионе. Безопасность – приоритет», – добавили в ведомстве.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля ряд стран Персидского залива, в том числе ОАЭ, временно закрыли воздушное пространство. Авиакомпании начали массово отменять и задерживать рейсы. Минтранс РФ рекомендовал приостановить продажи авиабилетов из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

