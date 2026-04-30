В России предложили снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В России предложили снизить порог превышения скорости автомобилей, за который не грозит штраф. В настоящее время превышение скорости движения является самым частым нарушением ПДД.

Как сообщил гендиректор Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык в интервью Autonews, современные камеры фотовидеофиксации способны считывать скорость с погрешностью 1 км/ч. «То есть технологически камеры готовы к тому, чтобы фиксировать скорость с минимальной погрешностью. Мы всегда «за». Решение – за федеральным правительством, коллегами из МВД. Этот вопрос обсуждается регулярно, но на текущий момент какого-то окончательного решения по нему нет», – отметил Кизлык.

По его словам, нештрафуемый порог можно снизить с 20 км/ч до 2-3 км/ч. «В разных странах по-разному: где-то 10, где-то 5 км/ч. Это вопрос обсуждения с научным сообществом, вопрос в принятии единого подхода для всей территории России», – сказал гендиректор ЦОДД.

Превышение скорости – самое частое нарушение ПДД. Кроме того, в тройку лидеров входят нарушение правил разметки, а также непристегнутый ремень и разговоры по телефону во время движения.

Москва, Зоя Осколкова

