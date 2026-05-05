В России изменился порядок проведения экзаменов для получения водительских прав

В России скорректировали порядок проведения экзаменов на получение водительского удостоверения. Поправки вступают в силу с марта 2027 года.

Среди нововведений – уменьшение срока сдачи практического экзамена. Раньше практику можно было сдать в течение полугода после теории, теперь же на это дается 60 дней. Если не уложиться в этот срок, то придется заново проходить теоретический экзамен.

Кандидаты могут перенести сроки сдачи экзаменов, если подадут соответствующее заявление в подразделение Госавтоинспекции.

Кроме того, введены новые основания для прекращения экзамена и аннулирования результатов, причиной могут стать использование средств связи и другой техники для хранения и передачи информации. Повторная сдача в таких случаях будет возможна не ранее чем через год.

С 1 марта 2027 года при подаче заявления через портал «Госуслуги» медицинскую справку можно будет не предоставлять при наличии действующего заключения в ЕГИСЗ. При этом по истечении срока действия медзаключения в период оформления прав процедура будет приостанавливаться до обновления данных в системе.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube