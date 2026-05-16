Три московских аэропорта приостановили работу

В московских аэропортах Внуково, Жуковский и Домодедово с 9:52 мск введены временные ограничения на обслуживание рейсов. Об этом сообщила Росавиация.
Решение принято в целях обеспечения безопасности полетов.
Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника ВСУ на подлете к столице. С ночи силы ПВО сбили 11 БПЛА, летевших в сторону Москвы.
Также второй раз за утро введены ограничения на полеты в аэропорту Сочи. Воздушная гавань приостановила работу с 9:48 мск из-за угрозы атаки БПЛА.
Москва, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»