Кражи из салонов автомобилей вернулись в жизнь россиян

В полиции предупредили жителей России о возрастающем риске краж из салонов автомобилей. Помимо сумок и одежды, преступники воруют элементы интерьера и экстерьера. Об этом пишет газета «Известия».

В преддверии майских праздников на официальных порталах полиции в регионах появились памятки с рекомендациями, как избежать хищений личного имущества из автотранспорта. По словам правоохранители, в длинные выходные, когда многие уезжают за город или в гости, проблема особенно актуальна.

Воров в первую очередь интересуют GPS-навигаторы, видеорегистраторы, антирадары, личные вещи, сумки, ноутбуки и документы. Кроме того, преступники снимают аккумуляторы, декоративные колпаки с колес, магнитолы и колонки. Фиксируются случаи, когда аудиотехнику вырывали с корнем, повредив обшивку дверей. Ущерб от разбитых стекол и сломанных замков может быть дороже похищенного имущества.

«В условиях дефицита аксессуаров и комплектующих для автомобилей, в частности европейского и американского производства, кражи элементов салона и кузова вновь стали актуальными, – говорит источник в полиции. – Разбитая фара на любом немецком авто будет добираться в Россию полтора-два месяца. Многие делают выбор в пользу подержанных запчастей».

В интернете существуют закрытые сайты и группы, где можно практически заказать кражу нужной запчасти, включая элементы салона. Также воруют детские кресла, коляски, велосипеды, чтобы потом продать их на специальных площадках. Крадут сумки с вещами, банковские карты, которые многие забывают в машине после оплаты парковки или проезда по платной дороге. Особым спросом пользуются телефоны, планшеты и прочие гаджеты. А еще сумки с дорогостоящим инструментом, которые было лень забрать из машины.

В правоохранительных органах рекомендуют действовать по принципу «подальше положишь, поближе возьмешь». «По возможности оставляйте свои автомашины в гаражах или на охраняемых стоянках, в освещаемых местах, рядом со зданиями, оснащенными камерами видеонаблюдения. Используйте и дополнительные охранно-блокировочные устройства», – говорится в полицейском пресс-релизе. Чтобы не спровоцировать воров, убирайте всё с лобового стекла и передней панели. Никогда не оставляйте ключи в замке зажигания, всегда включайте сигнализацию, закрывайте двери и окна.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube