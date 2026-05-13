В России число пассажиров нелегальных такси выросло до 22 млн человек

В России резко выросло число чатов, групп и сообществ, которые предлагают нелегальные услуги такси. Количество пользователей таких сервисов превысило 22 млн человек. Пассажиры пользуются таким способом поиска машины из-за растущих цена на такси, а водители переходят в эти чаты из-за зарегулированности сферы и высоких издержек в случае работы в легальном поле.

Аудитория нелегальных каналов вызова такси составляет 22,7 млн человек, пишут «Известия» со ссылкой на подсчеты комитета Госдумы по защите конкуренции и Объединения самозанятых России. Это почти 11,3 тыс. каналов в различных соцсетях и мессенджерах. В 2024 году, согласно данным мониторинга АНО «Цифровые платформы», таких сообществ насчитывалось 4,1 тыс. Таким образом, за полтора года их количество выросло почти втрое.

Причина сложившейся ситуации с ростом числа чатов нелегального извоза – несоответствие действующего регулирования реальной структуре рынка, говорят эксперты. Сегодня одни и те же требования распространяются как на профессиональные таксопарки, так и на частных водителей на личных автомобилях, для которых перевозки являются подработкой или эпизодической деятельностью. Но это разные экономические модели.

В результате частный водитель не может выполнять требования, сопоставимые с обязанностями автотранспортного предприятия: ежедневные медицинские и технические осмотры, оформление большого объема документов, покупка специальных страховых продуктов и так далее. Для многих это организационно и экономически невозможно, поэтому часть водителей уходит в неформальные каналы.

Такси традиционно считалось одной из наиболее криминализированных сфер перевозок, однако с появлением агрегаторов ситуация существенно изменилась. Цифровые платформы обеспечили прозрачность поездок, идентификацию водителей, трекинг и тем самым во многом вытеснили преступность из отрасли. При этом уход части перевозок в тень, вне рамок платформенного и государственного контроля, вновь создает почву для криминала как в отношении пассажиров, так и в отношении самих водителей. Выходом из сложившейся ситуации могла бы стать легализация частных водителей на личных автомобилях.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

