Движение из Ярославля в Москву перекрыто после атаки БПЛА

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем канале в Max.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», – написал он в своем канале в Max.

Глава региона призвал воздержаться от поездок в этом направлении из-за сохраняющейся угрозы атаки БПЛА.

Опасность БПЛА была объявлена в регионе в 4:24 мск.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии этой ночью четырех беспилотников ВСУ на подлете к столице. В аэропорту Домодедово вводились ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ярославль, Наталья Петрова

