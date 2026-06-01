российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Транспорт

Новости, Кратко, Популярное

В МВД опровергли информацию о начале массовых проверок пожилых автолюбителей

Министерство внутренних дел России выступило с опровержением появившейся в интернете информации о начале с 1 июня массовых проверок пожилых автомобилистов. Как подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк, данная новость не соответствует действительности.

«Напротив, сотрудники Госавтоинспекции оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе лицам пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации», – пояснила она в своем канале в «Максе».

Официальный представитель МВД России уточнила, что контроль за водителями транспортных средств ведется в соответствии с Порядком осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ о безопасности дорожного движения, утвержденным приказом МВД России от 02 мая 2023 г. № 264.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Москва, Центр России, Общество, Россия, Транспорт,