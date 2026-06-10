10 поездов задержаны из-за отсутствия напряжения на Куйбышевской железной дороге

В Самарской области из-за отключения напряжения в контактной сети на станции Кряж в среду утром задерживаются 10 пассажирских поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

В частности, задерживаются поезд №7545 Самара – Новокуйбышевск, №270 Адлер – Чита, №7112 Новокуйбышевск – Тольятти, №7570 Сызрань – Мирная, №48 Санкт-Петербург – Самара, №6314 Чапаевск – Курумоч, №7544 Новокуйбышевск – Самара, №7574 Сызрань – Мирная, №16 Москва – Самара, №32 Москва – Орск.

Отклонение от графика составляет 1,5 часа.

Кроме того, отменен пригородный поезд №7109 Самара – Новокуйбышевск.

Причина отсутствия напряжения в контактной сети не уточняется.

Над Самарской областью утром 10 июня сбили несколько десятков БПЛА, сообщал губернатор Вячеслав Федорищев. По его данным, пострадали три человека, повреждены несколько промышленных предприятий.

Самара, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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