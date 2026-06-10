Атака БПЛА на Самарскую область: ранены три человека, повреждены промпредприятия

Подразделения противоздушной обороны и мобильные боевые группу в среду утром сбили над Самарской областью несколько десятков украинских БПЛА. Трое жителей региона пострадали. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
В результате атаки повреждения получили несколько промышленных предприятий, уточнил он. На местах работают оперативные службы.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, добавил глава региона.
В аэропорту Самары вводились временные ограничения по полеты. Сейчас авиагавань возобновила работу.
Напомним, за ночь силы ПВО, по данным Минобороны РФ, уничтожили 326 вражеских дронов над 20 российскими регионами, в том числе над Самарской областью.
Самара, Наталья Петрова
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