Атака БПЛА на Самарскую область: ранены три человека, повреждены промпредприятия

Подразделения противоздушной обороны и мобильные боевые группу в среду утром сбили над Самарской областью несколько десятков украинских БПЛА. Трое жителей региона пострадали. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

В результате атаки повреждения получили несколько промышленных предприятий, уточнил он. На местах работают оперативные службы.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, добавил глава региона.

В аэропорту Самары вводились временные ограничения по полеты. Сейчас авиагавань возобновила работу.

Напомним, за ночь силы ПВО, по данным Минобороны РФ, уничтожили 326 вражеских дронов над 20 российскими регионами, в том числе над Самарской областью.

Самара, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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