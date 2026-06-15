РЖД приостановили продажу билетов на часть поездов с юга России

Российские железные дороги временно прекратили продажу билетов на ряд поездов с юга России на сентябрь из-за ремонта на объектах инфраструктуры. Продажи возобновятся после корректировки расписания на период ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Изменения затронут некоторые поезда дальнего следования отправлением с 8 сентября, в связи с чем продажа билетов на них временно приостановлена.

Корректировки затронут и часть поездов, отправляющихся от станций курортов Черноморского побережья и Кавминвод. В РЖД заверили, что откроют продажи «в самое ближайшее время» после внесения изменений в график. Пассажирам рекомендовали отслеживать информацию, подключив уведомления в приложении «РЖД Пассажирам».

Компания РЖД на летний период назначила 149 пар поездов на маршруты в направлении Черноморского побережья и курортов Кавминвод. В частности, 65 пар поездов будут следовать в Адлер, 43 – в Анапу и 24 – в Новороссийск.

Ранее ряд СМИ и тг-каналов сообщили, что купить онлайн билеты на поезда с юга на некоторые дни сентября стало невозможно.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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