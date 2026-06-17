В центральной части России ввели ограничения на полеты

C 20 июня 2026 года вводятся временные ограничения на использование воздушного пространства над центральными регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«По представлению Минобороны России, Главный Центр Единой системы ОрВД установил временный режим, ограничивающий полеты в диапазоне высот от земли до 5200 метров легких и сверхлегких самолетов и гражданских беспилотных воздушных судов, за исключением воздушных судов государственной и экспериментальной авиации», – говорится в сообщении.

Под ограничения подпадает воздушное пространство над Москвой, большей частью Московской области и частично над Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областями.

Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. При этом регулярные и чартерные рейсы продолжат выполняться по маршрутам в/из аэропортов согласно расписанию.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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