Минтранс РФ подготовил предложения по регулированию движения электросамокатов по тротуарам

Глава Минтранса России Андрей Никитин сообщил, что предложения по регулированию движения электросамокатов и электровелосипедов по тротуарам готовы и будут представлены в ближайшие два-три месяца.
«Предложения все готовы. Понятно, что это всегда дискуссия между нами, ГИБДД, общественностью. Я думаю, что в течение пары-тройки месяцев мы их внесем», – цитирует главу Минтранса ТАСС.
Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года поручил до 1 июля представить предложения по совершенствованию правового регулирования в сфере использования СИМ, рассмотрев вопрос установления ограничений на их передвижение по тротуарам.
Москва, Наталья Петрова
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