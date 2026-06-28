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Минтранс РФ подготовил предложения по регулированию движения электросамокатов по тротуарам

Глава Минтранса России Андрей Никитин сообщил, что предложения по регулированию движения электросамокатов и электровелосипедов по тротуарам готовы и будут представлены в ближайшие два-три месяца.

«Предложения все готовы. Понятно, что это всегда дискуссия между нами, ГИБДД, общественностью. Я думаю, что в течение пары-тройки месяцев мы их внесем», – цитирует главу Минтранса ТАСС.

Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года поручил до 1 июля представить предложения по совершенствованию правового регулирования в сфере использования СИМ, рассмотрев вопрос установления ограничений на их передвижение по тротуарам.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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