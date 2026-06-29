На крымском направлении появится дополнительный поезд

Компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» решила назначить дополнительный пассажирский поезд №197 сообщением Керчь – Москва, который совершит рейсы 2, 4, 6 и 8 июля. Об этом говорится в сообщении компании.

Как предполагается, что состав будет отправляться из Керчи в 2:45 мск и будет следовать через Тамань, Ростов-на-Дону (станция Первомайская), Воронеж (станция Придача), Липецк, Тулу и Калугу. Прибытие на Киевский вокзал Москвы – 3, 5, 7 и 9 июля в 14:00 мск.

Поезд будет укомплектован одноэтажными купейными и плацкартными вагонами, уточнила компания.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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