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Страховщики начали повышать цены на полисы ОСАГО после указаний ЦБ

Центробанк РФ изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО, что, вероятно, приведет к увеличению размера выплат по «автогражданке». На этом фоне страховые компании уже постепенно начали повышать цены на полисы.

Согласно документу, который опубликован на официальном сайте регулятора и вступает в силу с 11 июля, изменения внесены в правила расчета и формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов, которые используются для определения размера компенсации по ОСАГО. Так при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, которые на 70% дешевле оригинально детали, а средняя стоимость расходных материалов будет формироваться без учета предоставляемых продавцами скидок на них, пишет газета «Известия».

Кроме того, еще одно изменение касается определения стоимости так называемых деталей одноразового использования: уплотнителей, прокладок, клипс, фиксаторов, наклеек и т.д. Сейчас на такие «расходники» в калькуляции установлен лимит – не более 2% от цены всех заменяемых запчастей. В ряде случаев из-за этого «потолка» не получается полностью покрыть расходы на подобные детали. Согласно новому указанию ЦБ РФ, расходы на такие детали будут включаться в стоимость ремонта в полном объеме.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) уточнили, что фактически скорректированная средняя стоимость запчастей появится в ценовых справочниках только в начале осени: их новая редакция, составленная с учетом изменений, принятых регулятором, начнет действовать с 19 сентября. После вступления в силу новой методики ожидаемый рост средней стоимости запчастей в целом по стране составит 8-10%, и, соответственно, увеличение среднего размера выплат может составить порядка 8%. По тем маркам, по которым есть сложности с доставкой запасных частей, возможно, рост составит и больше за счет того, что теперь в справочник будут включаться более качественные запчасти, спрогнозировали в РСА.

При этом наряду с ожидаемым увеличением размера выплат по ОСАГО вырастет стоимость и самих полисов. Страховые компании уже сейчас начали немного повышать цены из-за действительно достаточно высокого уровня средней выплаты по этому виду страхования. Они начали готовиться к этим нововведениям, начали учитывать их уже сейчас в своей деятельности, для того чтобы тарифа хватало на покрытие таких выплат.

ОСАГО дорожает в первую очередь для тех водителей, по вине которых часто происходят ДТП, а страховая компания выплачивает страховое возмещение, указывают в РСА. При этом сложившаяся конкурентная среда позволяет страховщикам удерживать хороший уровень страховых премий для безаварийных водителей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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