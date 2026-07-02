В Орловской области ввели ограничения продажи бензина по номерам авто

Оперативный штаб Орловской области вводит с 4 июля временные ограничения на продажу автомобильного топлива с целью снять искусственный ажиотаж вокруг бензина в регионе. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем канале в «Максе».

Согласно новым правилам, в четные даты на АЗС региона смогут заправляться автомобили с четной первой цифрой госномера (0, 2, 4, 6, 8), в нечетные – машины, госномера которых начинаются с нечетной цифры (1, 3, 5, 7, 9).

Привязки к региону госномера автомобиля не установлено. Норма отпуска топлива останется на уровне 30 литров в «одни руки», заправка в канистры и другую тару по-прежнему запрещена.

«Таким образом, каждый водитель сможет заправлять свой автомобиль один раз в два дня на 30 литров бензина. Этого более чем достаточно для всех нужд», – полагает глава региона.

Уточняется, что дизтопливо отпускается без ограничений. Распределение по дням не касается АЗС на трассах. Для неотложных и рабочих служб предусмотрены пять заправок, в которых отпуск бензина будет производиться в любой день для любой машины, добавил Клычков.

Для контроля за соблюдением нового порядка с 4 июля на всех АЗС будут дежурить сотрудники правоохранительных органов. Также с субботы заработает сайт, который будет показывать наличие топлива и очередей на 57 заправках «Роснефти» и «Газпрома» в Орловской области. Аналогичную информацию глава региона пообещал публиковать в своем канале в «Максе».

«Новый порядок продажи топлива <…> будет временным. А вот его продолжительность зависит от каждого из нас – от того, насколько дисциплинированно подойдем к его выполнению, насколько будем уважать своих земляков. Я абсолютно уверен – такой график прекратит ненужный ажиотаж и спекуляции на топливе. И после этого мы сразу же снимем все ограничения», – резюмировал губернатор.

Напомним, с начала июня ограничения на продажу бензина введены в более чем 20 регионах не только юга и центра России, а также Поволжья, которые в основном подвергаются атакам украинских БПЛА, но и на Урале и в Сибири.

Орел, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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