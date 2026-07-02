Продажа билетов на поезда в Крым и обратно будет открываться за 45 суток

Продажа билетов на поезда в Крым и обратно временно будет открываться за 45 суток вместо привычных 90. Об этом сообщил железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

«Решение принято для того, чтобы свести к минимуму возможные неудобства для пассажиров. Осенью в Крыму запланированы ремонтные работы, расписание некоторых поездов потребует корректировки», – пояснила компания.

В сообщении уточняется, что глубина продаж составит 45 суток на поезда «Таврия» отправлением с конца сентября. «Для большинства пассажиров такой срок остается вполне комфортным для планирования путешествия вне сезона, при этом расписание к моменту открытия продаж будет максимально актуальным», – говорится в телеграм-канале перевозчика.

При этом в связи с предстоящей корректировкой расписания временно закрыта продажа билетов на следующие поезда:

• №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь / Керчь с 30 сентября;

• №17/18 Симферополь / Керчь – Москва с 30 сентября из Крыма, с 1 октября из Москвы;

• №27/28 Симферополь / Керчь – Москва с 30 сентября из Крыма, с 1 октября из Москвы;

• №91/92 Севастополь / Керчь – Москва с 29 сентября из Крыма, с 30 сентября из Москвы.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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