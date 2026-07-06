Эксперт перечислил простые способы для экономии топлива

Сложности с топливом на российских АЗС вновь сделали актуальным вопрос о том, как уменьшить потребление бензина автомобилем. Технический специалист крупнейшего дистрибьютора автозапчастей в России компании ROSSKO Константин Ершов перечислил несколько способов, которые помогут сэкономить.

«Расходы на топливо – одна из самых ощутимых статей в содержании автомобиля. В зависимости от режима эксплуатации, класса машины и пробега, расход топлива может превышать заявленные средние значения на 30-50%. При этом значительная часть этих затрат напрямую зависит не от машины, а от стиля эксплуатации и базового технического состояния», – сообщил эксперт.

В первую очередь стоит обратить внимание на стиль вождения. Резкие ускорения и торможения увеличивают расход на 15-30%. Плавный разгон, движение с постоянной скоростью и прогнозирование дорожной ситуации позволяют существенно снизить потребление.

Скоростной режим также влияет на расход. Оптимальная зона экономичности для большинства автомобилей – 80-100 км/ч. При увеличении скорости до 120-130 км/ч расход топлива может вырасти на 20% из-за аэродинамического сопротивления.

Низкое давление в шинах увеличивает сопротивление качению. Даже снижение давления на 0,2-0,3 бара может добавить до 5% к расходу топлива. Такой же процент прибавки к общему расходу топлива можно ожидать, если на автомобиле сбиты углы установки колес.

Немаловажный момент – техническое состояние автомобиля. Загрязненный воздушный фильтр, изношенные свечи зажигания, старое моторное масло – все это ухудшает эффективность работы двигателя. Регулярное ТО напрямую влияет на экономичность.

Перевозка ненужных вещей в багажнике, багажники на крыше и открытые окна на высокой скорости увеличивают расход. Каждые дополнительные 50-100 кг дают ощутимую прибавку к потреблению топлива.

Частые короткие поездки с холодным двигателем – один из самых неэкономичных режимов. Двигатель не успевает выйти на рабочую температуру, и расход растет.

И наконец, использование топлива сомнительного качества может не только увеличить расход, но и привести к проблемам с топливной системой.

«Важно понимать: экономия топлива – это не про «лайфхаки», а про системный подход. Исправный автомобиль и спокойный стиль вождения дают куда больший эффект, чем любые разовые меры. В реальности без ущерба для комфорта можно снизить расход на 10-20%, просто изменив привычки эксплуатации», – заключил Ершов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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