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Тамбовская область столкнулась с проблемой топливных лимитов

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов обратился в Министерство энергетики с просьбой об увеличении лимитов на продаже автомобильного топлива. Об этом сообщил сам глава региона в своем телеграм-канале.

«В связи с недостаточными объёмами поставок на работающие автозаправочные станции обратился в адрес Министерства энергетики РФ и компании «Роснефть» по поводу увеличения суточных лимитов топлива для розничной реализации на АЗС», – отметил Первышов.

По его словам, в обращении речь идет именно о возможности заправки большего количества машин и продлении времени работы автозаправочных станций.

Тамбов, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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