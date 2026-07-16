В России наблюдается массовый уход с рынка грузоперевозчиков

С российского рынка в 2026 году могут уйти более 10 тысяч грузоперевозчиков. Среди основных причин – снижение спроса на перевозки до 20%, рост себестоимости услуг, массовое изъятие техники лизинговыми компаниями и усиление госрегулирования.

На конец 2025 года около 7 тыс. компаний из 458 тыс. уже находились на стадии ликвидации или банкротства, пишут «Известия». По оценкам экспертов, в этом году такая тенденция может усилиться. На фоне снижения деловой и потребительской активности, а также роста операционных расходов рентабельность многих перевозчиков приблизилась к нулю – это вынуждает часть компаний прекращать работу. К концу 2026-го отрасль может сократиться на 10-15% в количественном выражении.

Рост себестоимости перевозок усиливает давление на отрасль. К середине 2025-го расходы на 1 км достигли 85-86 рублей, тогда как средняя ставка за перевозку составляла около 74,7 рубля за километр. Таким образом, значительная часть рейсов выполняется ниже уровня затрат.

Дополнительную нагрузку создает рост обязательных платежей и расходов. С января утилизационный сбор увеличился на 10% – почти до 3 млн рублей за тягач, а валютные и трансакционные издержки увеличивают расходы на импортные перевозки еще на 10-15%.

Кроме того, проблемы с топливом на некоторых АЗС страны вынудили перевозчиков увеличить частоту дозаправки грузовиков до трех раз. Это, в свою очередь, привело к увеличению времени простоев транспорта в очередях на заправках в среднем на четыре часа в неделю при пятидневном графике работы водителя. Вместе с тем, с учетом отмены топливных скидок только за июнь цены на горючее поднялись на 16-18%, что дополнительно увеличило себестоимость перевозки не менее чем на 4-5%.

Рост простоев и затрат уже отражается на сроках доставки. Из-за задержек транспортные компании получают штрафы от клиентов, что дополнительно ухудшает их финансовое положение. На фоне подорожания топлива и перебоев с его доступностью ставки на грузоперевозки выросли на 12-15%.

Дополнительное давление на отрасль грузоперевозок оказывает усиление государственного регулирования. С 1 марта 2026 года начал действовать реестр экспедиторов «ГосЛог». Все транспортные компании, занимающиеся экспедированием грузов, обязаны зарегистрироваться в системе для продолжения работы. Изменения отражают стремление государства повысить прозрачность отрасли – понимать, кто, какие грузы и по каким направлениям перевозит – как ради безопасности, так и для повышения эффективности налогового контроля. По оценкам специалистов, более 60% рынка на протяжении длительного времени находилось в серой зоне.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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