В РЖД поддержали введение процентного сбора за возврат билетов на поезда

«Федеральная пассажирская компания» («дочка» РЖД) поддержала инициативу о введении сбора за возврат железнодорожных билетов в размере процента от их стоимости. Об этом сообщило информагентство «РЖД-Партнер».

Такая мера поможет повысить доступность билетов для пассажиров в периоды высокого спроса, считает перевозчик.

По информации ФПК, в 2025 году было возвращено более 25 млн билетов (23% от общего объема перевозок). Более половины возвратов пришлось на период менее чем за пять дней до отправления поезда. Только 39% (около 6 млн) таких билетов были выкуплены повторно.

В ФПК отметили, что действующий сбор за возврат билета в размере 2,2 рубля был введен Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в 2020 году как временная мера на фоне пандемии коронавируса. Установление минимального тарифа привело к резкому увеличению числа возвращаемых билетов незадолго до отправления поезда по сравнению с допандемийным периодом. Это создает искусственный дефицит мест и осложняет покупку билетов тем, кто планирует поездки заранее, полагает перевозчик.

Ранее стало известно, что ФАС России подготовила проект новых правил, согласно которым железнодорожные перевозчики смогут самостоятельно устанавливать размер сбора за возврат билетов в пределах до 10% стоимости неиспользованного проездного документа. В антимонопольной службе считают, что новые правила «позволят значительно сократить число возвратов, приведут к снижению искусственно созданного дефицита и обеспечит наличие достаточного количества билетов в продаже, особенно в периоды сезонного спроса». Инициатива вынесена на общественное обсуждение, которое продлится до 1 августа.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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