Власти Омской области отменили лимиты на отпуск топлива на АЗС

В Омской области отменили ограничения на продажу автомобильного топлива, действовавшие чуть больше месяца. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

«В Омской области сняты лимиты на отпуск топлива на АЗС», – написал он в своем Max-канале.

Лимит на реализацию топлива на заправках в Омской области ввели 22 июня. На АЗС отпускали не более 40 литров бензина и только в бак. Ограничения по дизтопливу установили на уровне 80 литров. На трассовых АЗС норма дизтоплива была выше – 200 литров.

Ранее сообщалось, что крупные сети автозаправок в стране начали отменять или смягчать лимиты на продажу топлива. По мнению экспертов, полного снятия ограничений стоит ждать только после завершения сезона повышенного спроса – не раньше октября.

Омск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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