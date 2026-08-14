Серийный МС-21 успешно перелетел из Иркутска в Подмосковье

Серийный самолет МС-21-310, оснащенный полностью российскими агрегатами и системами, совершил беспосадочный перелет из Иркутска на подмосковный аэродром ЛИИ им. М.М. Громова в Жуковском. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

Полет прошел штатно. Самолет преодолел более 4 тысяч километров. На аэродроме ЛИИ им. М.М.Громова специалисты проверят все системы лайнера после длительного перелета и подготовят его к покраске в ливрею заказчика.

Как отметили в Ростехе, длительный перелет серийного самолета МС-21 показал надежность заложенных конструкторских решений и применяемых в машине отечественных агрегатов и систем. В госкорпорации напомнили, что сейчас активно ведутся сертификационные полеты лайнеров этого типа. Параллельно были выстроены производственные цепочки для налаживания серийного выпуска этого типа самолетов. «Иркутский авиазавод готов приступить к выполнению новых заказов на МС-21», – подчеркнули в Ростехе.

Самолет МС-21-310 оснащен двигателями ПД-14 производства Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех).

Серийный полностью импортозамещенный МС-21-310 совершил первый полет с аэродрома Иркутского авиазавода Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) 3 августа. Испытания прошли успешно. В Ростехе анонсировали выпуск первой партии самолетов этого типа из 18 воздушных судов.

Глава Ростеха Сергей Чемезов заявлял, что завершение сертификационных полетов и старт серийного производства МС-21-310 намечены на 2027 год.

Москва, Наталья Петрова