Кабмин РФ проработает риск-сценарии на топливном рынке

Зампредседателя правительства России Александр Новак провел очередное совещание по ситуации на рынке топлива. По его итогам вице-премьер поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям проработать риск-сценарии для топливного рынка со своевременными мерами реагирования.

Новак заслушал на совещании доклад Минэнерго о текущей ситуации на рынке нефтепродуктов, уровне запасов топлива и загрузке производственных мощностей.

Отдельно была рассмотрена ситуация с топливообеспечением на региональных рынках Тувы, Хакасии, Якутии, Новосибирской области и Красноярского края. Кроме того, обсуждались поставки нефтепродуктов в наиболее уязвимые регионы, исполнение обязательств по северному завозу, а также меры по снабжению регионов топливом на уровне не ниже показателей 2025 года.

Новак поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям продолжить совместную работу по насыщению внутреннего рынка моторным топливом и стабильному снабжению регионов.

«Отдельно отмечена необходимость при формировании долгосрочных решений учитывать возможные риск-сценарии. Они должны предусматривать своевременные меры реагирования, включая увеличение производства нефтепродуктов и корректировку объемов импорта топлива», – говорится в сообщении кабмина РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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