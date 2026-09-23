Утильсбор на автомобили в России вырастет на 10-20% с 1 января

В России ставки утилизационного сбора с 1 января 2027 года вырастут на 10-20% в зависимости от типа техники. Изменение ставок станет очередным этапом долгосрочной индексации, утвержденной в 2024 году, сообщили в Минпромторге. План индексации ставок рассчитан до 2030 года и предусматривает ежегодное изменение утильсбора с 1 января.

В ведомстве полагают, что постепенное повышение ставок должно создавать прогнозируемые условия для инвестиций в отечественный автопром, поддержать реализацию совместных проектов с иностранным партнерами и стимулировать локализацию производства в России, пишет Autonews.ru. Один из важных результатов этого решения – восстановление производства практически на всех автозаводах РФ, которые оставили зарубежные партнеры, подчеркнули в Минпромторге.

По итогам восьми месяцев 2026 года, доля отечественной техники на внутреннем рынке составила 63,5%, что на 8,5 процентных пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, с 2022 года российские решения были найдены примерно по половине из 740 критически важных позиций автокомпонентов и материалов.

Напомним, с 1 декабря 2025 года на сумму утильсбора стал влиять не только объем двигателя и год выпуска автомобиля, но и его мощность. При этом льготный коэффициент сохранился для граждан, которые ввозят авто с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил для личного пользования. По данным Минпромторга, доля таких транспортных средств в российском автопарке превышает 80%.

Москва, Наталья Петрова