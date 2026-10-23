В Шереметьево объявлена воздушная тревога, проводится эвакуация

Воздушную тревогу объявили в столичном аэропорту Шереметьево в связи с угрозой атаки БПЛА.

«Пассажирам необходимо проследовать в ближайшие безопасные зоны и места укрытия», – говорится в сообщении пресс-службы авиагавани. На экранах в терминалах размещены памятки по действиям сотрудников и пассажиров.

Отмечается, что службы аэропорта оказывают содействие пассажирам при перемещении в безопасные места и информировании по текущей ситуации. Аэропорт закрыт на прием и выпуск самолетов.

Ранее на фоне атаки беспилотников ВСУ во всех четырех столичных аэропорты были введены временные ограничения на полеты. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении немногим более чем за час 14 вражеских дронов, летевших в сторону столицы.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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