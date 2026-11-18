Россия располагает всеми необходимыми технологиями для восстановления Крымского моста после новых атак ВСУ. Об этом заявил вице-премьер Андрей Никитин. По его словам, вопрос восстановления моста находится на контроле правительства РФ.

«У России есть все необходимые технологии и компетенции, чтобы провести восстановительные работы в сжатые сроки», – сказал вице-премьер в интервью РИА Новости. Никитин подчеркнул, что транспортная система страны обладает высоким запасом прочности.

По словам вице-премьера, кабмин совместно с регионами организует альтернативные маршруты и перераспределяет транспортные потоки. «Отдельная задача сейчас – пассажирское сообщение и прежде всего автомобильный транспорт. Совместно с регионами выстраиваем альтернативные маршруты и перераспределяем потоки», – отметил Никитин.

Крымский мост двое суток подряд подвергался атакам ВСУ. В ночь на 17 ноября объект получил повреждения. Движение автомобильного и железнодорожного транспорта было полностью остановлено. К вечеру вторника удалось возобновить движение поездов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

В Минтрансе РФ сегодня заявили, что поезда по железнодорожной части Крымского моста ходят по расписанию. «Ведется работа по организации дополнительных поездов дальнего следования, а также пригородного сообщения», – добавили в ведомстве. В Минтрансе также отметили, что для перевозок пассажиров и грузов при необходимости будет задействована Керченская паромная переправа.

Глава ведомства Дмитрий Ядров на заседании оперштаба по вопросу ликвидации последствий атак ВСУ на Крымский мост в среду заявил, что Минтранс осуществляет четкую координацию всех видов транспорта для надежного сообщения с Крымом. «В приоритете – безопасность пассажиров и создание понятной схемы движения. Обеспечена бесперебойная работа колл-центров, чтобы люди оперативно получали информацию и помощь», – подчеркнул он.

Представитель Кремля Дмитрий Песков накануне заявлял, что мост будет восстановлен, и он будет «еще лучше прежнего».

Москва, Наталья Петрова