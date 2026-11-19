Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что план восстановления Крымского моста после атак ВСУ полностью согласован и будет утвержден в ближайшие дни.

«План восстановления полностью согласован, деньги на это есть, профессиональная команда есть. Мы в ближайшие несколько дней этот план утвердим и уже будем штабить его с точки зрения выполнения», – сообщил чиновник информационной службе «Вести». Он уточнил, что изначально обсуждались три варианта восстановления моста, считали «каждый по деньгам, по срокам».

Ранее сегодня Хуснуллин заявил, что отдельные элементы Крымского моста могут быть запущены через 1-2 месяца. «Остальное – будем смотреть», – сказал вице-премьер в кулуарах Транспортной недели (цитата по ТАСС). По его словам, точные сроки будут понятны в течение недели.

Крымский мост в ночь на 19 ноября подвергся третьей атаке за неделю. Движение поездов по нему временно приостановили. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что мост планируется открыть для поездов после 16:00 мск 19 ноября. По последним данным, ремонтные работы на железнодорожном пути на Крымском мосту завершены. Движение поездов будет возобновлено после получения разрешения органов безопасности. Об этом сообщил вице-премьер Андрей Никитин, передает ТАСС.

Предыдущие атаки ВСУ на Крымский мост произошли в ночное время 16 и 17 ноября. После второй атаки мост получил повреждения. Движение автомобилей по нему было полностью остановлено. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Москва, Наталья Петрова

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