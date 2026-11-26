В России с 1 марта 2027 года начнет действовать новый порядок медицинского освидетельствования водителей. Об этом рассказал РИА «Новости» член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

В настоящее время медосвидетельствование является разовой процедурой при получении или замене водительского удостоверения, в следующем году будет введен алгоритм реагирования на состояние здоровья в реальном времени.

«В России с 1 марта 2027 года заработает норма, которая вводит новый порядок медицинского освидетельствования водителей. Если врач в ходе диспансеризации, медицинского осмотра, лечения иного заболевания обнаружил признаки болезни из перечня противопоказаний, он должен уведомить водителя о необходимости пройти внеочередное освидетельствование и направить информацию в ГИБДД», – сообщил депутат.

По его словам, если у водителя не было противопоказаний, но затем возникли проблемы со зрением или обострилось психическое расстройство, врач обязан уведомить гражданина о необходимости внеочередного медосвидетельствования и направить информацию в ГИБДД. У водителя будет три месяца на прохождение осмотра в лицензированной клинике.

«Если предполагаемое специалистом противопоказание подтвердится или человек не пройдет медосвидетельствование за отведенные три месяца, то это будет являться основанием для прекращения действия прав», – заключил парламентарий.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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