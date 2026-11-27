Депутаты Госдумы РФ предложили дать водителям возможность делать тонировку на своих автомобилях за дополнительную плату. С соответствующей инициативой выступили парламентарии от фракции «Новые люди».

«Оплачиваете тонировку раз в год, абонемент на нее, и пожалуйста – ты можешь ей пользоваться. Если не оплатил ее раз в год, то получаешь штраф», – цитирует вице-спикера ГД Владислава Даванкова РИА «Новости».

По его словам, идею обсуждали с экспертами. В настоящее время депутаты разрабатывают законопроект и консультируются с правительством.

Согласно действующему законодательству, лобовое и передние боковые стекла автомобилей должны пропускать не менее 70% света. Задние стекла можно тонировать без ограничений при наличии наружных зеркал заднего вида с обеих сторон. Зеркальные пленки находятся под запретом.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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