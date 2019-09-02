Президент vs депутаты, новый премьер-министр и угроза чеченского сепаратизма: «осеннее обострение» сентября 90-х

Начало осени в 1990-е годы было бурным: в стране разразился конституционный кризис, после «черного» августа было распущено правительство младореформаторов, после чего на пост главы кабинета министров был назначен Евгений Примаков.

В рамках спецпроекта «Назад в 90-е» редакция РИА «Новый День» напоминает читателям, чем в истории Росси запомнился сентябрь последнего десятилетия прошлого века.

«Как нам обустроить Россию»?

28 сентября 1989 года Борис Ельцин, по его же словам, решил посетить своего друга депутата Совета Национальностей Верховного Совета СССР 11 созыва от Бурятской АССР Сергея Башилова на даче. По пути он отпустил шофера со служебной машиной. Вдруг на него напали неизвестные, затолкали в автомобиль «Жигули», надели на голову мешок, а затем сбросили с моста в Москву-реку. Эта версия была подвергнута сомнению на заседании Верховного Совета СССР, но что произошло на самом деле, осталось невыясненным.

2 сентября 1990 года II Чрезвычайный съезд народных депутатов всех уровней Приднестровья, состоявшийся в Тирасполе принял Декларацию об образовании Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики (ПМССР) со столицей в городе Тирасполь в составе СССР.

12 сентября 1990 года в Москве представители немецких государств подписали Договор об окончательном урегулировании и объединении Германии.

18 сентября 1990 года – в газете «Комсомольская правда» опубликована статья Александра Солженицына «Как нам обустроить Россию?», в которой он заявил, что «часы коммунизма – свое отбили. Но бетонная постройка его еще не рухнула. И как бы нам, вместо освобождения, не расплющиться под его развалинами».

20 сентября 1990 года Южная Осетия объявила о своем отделении от Грузинской ССР.

Конец комсомола и парад «переименований»

2 сентября 1991 года США признали независимость Эстонии, Латвии и Литвы.

2-5 сентября 1991 года в Москве состоялся V внеочередной и последний Съезд народных депутатов СССР. По итогам его работы был объявлен переходный период для формирования новой системы государственных отношений. Началась подготовка подписания Договора о Союзе Суверенных Государств. По предложению Михаила Горбачёва съезд фактически самораспустился, приняв закон «Об органах государственной власти и управления Союза ССР в переходный период».

4 сентября 1991 года городу Свердловску возвращено имя Екатеринбург.

6 сентября 1991 года начал работу Государственный Совет СССР – высший орган власти СССР на время переходного периода.

6 сентября 1991 года в Чечне власть захватили сепаратисты. Вооружённые боевики ОКЧН разогнали депутатов Верховного Совета Чечено-Ингушской ССР.

6 сентября 1991 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР Ленинграду возвращено название Санкт-Петербург

С 7-28 сентября 1991 года прошёл XXII Чрезвычайный съезд ВЛКСМ. На нем было обвялено, что историческая роль ВЛКСМ исчерпана, комсомол был распущен.

3 сентября 1992 года в Москве в ходе встречи Бориса Ельцина и Эдуарда Шеварднадзе был подписан документ о прекращении огня, выводе грузинских войск из Абхазии, возвращении беженцев. Однако конфликтующие стороны не выполнили ни одного пункта соглашения, поэтому военные действия продолжились.

Указ №1400: Конституционный кризис в России

21 сентября 1993 года президент РФ Борис Ельцин подписал Указ №1400 «О поэтапной конституционной реформе в РФ». Документ готовился в обстановке строжайшей секретности и был подписан после информации о вооружении оппозиции. Указ распускал Съезд народных депутатов и Верховный Совет РФ. Согласно заключению Конституционного суда, указ не соответствовал ряду положений действовавшей Конституции. Президиум Верховного Совета, сославшись на статью 121.6 Конституции, объявил указ конституционным переворотом, Конституционный суд признал его основой для отрешения президента от должности. ВС принял постановление о прекращении президентских полномочий Ельцина и временной передачи их вице-президенту Александру Руцкому. Он принял присягу и заявил об отмене Указа №1400.

К 23 сентября 1993 года установилось двоевластие: в регионах главы администраций в основном поддерживали Ельцина, а представительные органы – Верховный Совет. В Москву из соседних областей шли колонны автобусов со сторонниками депутатов, вокруг Белого дома, оцепленного милицией и окруженного баррикадами, собрались толпы его защитников.

Формирование «Большой восьмерки» и Майкл Джексон

13 сентября 1994 года в Москве на 2-й Тверской-Ямской улице взорван автомобиль лидера Ореховской ОПГ Сергея Тимофеева по кличке «Сильвестр», он погиб.

13 сентября 1995 года посольство США в Москве обстреляно неизвестным из гранатомёта РПГ-26. Пострадавших не было, здание получило незначительные повреждения. Реальные причины акции остаются неизвестными, высказывалось предположение, что она была совершена в знак протеста против операции «Обдуманная сила» – кодовое название воздушных бомбардировок авиацией НАТО позиций боснийских сербов в 1995 году.

20 сентября 1995 года в Грозном произошел взрыв при следовании колонны с руководством республики и представителем президента России.

1 сентября 1996 года состоялся запуск сети НТВ+.

6 сентября 1996 года в России последний раз приведён в исполнение смертный приговор.

5-18 сентября 1996 года американский певец Майкл Джексон впервые посетил Москву.

17 сентября 1997 года Россия вступила в Парижский клуб кредиторов – организацию государств, предоставляющую кредиты другим странам и координирующую свои действия по их возврату. После этого российский президент стал равноправным участником саммитов, а сама «семерка» была официально переименована в «восьмерку».

Правительство Примакова, подозрения в адрес Путина и начало борьбы с коррупцией

11 сентября 1998 года премьер-министром был назначен Евгений Примаков после того, как Госдума дважды отклонила кандидатуру Виктора Черномырдина. Примаков согласится при условии, что вице-премьером будет Юрий Маслюков, а председателем Центробанка – Виктор Геращенко. Ведущие посты в правительстве заняли коммунисты и аграрии. Коммунистическое правительство, несмотря на принципиальные идеологические разногласия с «младореформаторами», было вынуждено продолжать заложенный ими макроэкономический курс.

22 сентября 1999 года в Рязани жильцы увидели, как в подвал дома на улице Новоселова неизвестные занесли несколько мешков. Задержать их не сумели, но обнаружили взрыватель, часовой механизм. 24 сентября директор ФСБ заявил, что это спецслужбы проводили учение. В ответ на «возмущение экспериментами над населением» силовики извинились. Появились слухи, что дома взрывают не чеченцы, а ФСБ – для нагнетания обстановки, чтобы силовик Путин выглядел спасителем нации.

24 сентября 1999 года глава министерства по чрезвычайным ситуациям РФ Сергей Шойгу объявил о создании при поддержке глав многих регионов избирательного блока «Межрегиональное движение «Единство»

29 сентября 1999 года в России создан Национальный антикоррупционный комитет.

1 сентября 2000 года учрежден Государственный совет.

3 сентября 2000 года создана украинская поп-группа «ВИА Гра».

6 сентября 2000 года председатель правления РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс сообщил о том, что задолженность потребителей электроэнергии составляют 40 млрд рублей, и «веерные» отключения электроэнергии продолжатся. А через два года в 2002 году он заявил, что «веерное» отключение электроэнергии «необходимо запретить на уровне законодательства».

9 сентября 2000 года принята Доктрина информационной безопасности России. В августе президент объявил информационную сферу «стратегическим сектором, имеющим прямое отношение к безопасности государства».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.08.19

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