Россия рискует потерять форпост на Балканах

Обострение социальной и политической обстановки в Сербии инспирировано Вашингтоном и его специалистами «по цветным революциям». Как полагает профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», политолог Олег Матвейчев, Запад пытается вырвать республику из орбиты влияния России. Такое мнение он выказал в интервью РИА «Новый День».

Эксперт обратил внимание, что распад Югославии стал одной из первых «побед» Америки по совершению революции в чужих странах. «Безусловно, это дело рук американцев. Все дестабилизации создавались американцами. Одна из первых бархатных революций, которую провели американцы, – разрушили огромное государство Югославия, натравили друг на друга народ, власть. Мы видели, что потом из Сербии приезжали учителя так называемых цветных революций и в Грузию, и на Украину, которые работали потом в Киргизии. Это целая огромная кадровая школа», – сказал Матвейчев.

При этом политолог отметил, что теперь специалисты по революциям вернулись в Сербию. «Продолжают там работать и дестабилизировать власть», – добавил он.

С его точки зрения, Запад намерен вовлечь Сербию в свою сферу влияния. «Это не привязано к конкретной точке – сегодня им нужно дестабилизировать. Они в принципе Сербию хотят втянуть в сотрудничество с НАТО, вывести из орбиты влияния России, закрепить форпост на Балканах, чтобы потом пытаться и в военном плане использовать, и в политическом. Они, конечно, действуют в своих интересах, а не в интересах сербского народа», – считает политолог.

По его оценке, сейчас главный вопрос, хватит ли у сербского народа и руководства республики мудрости не поддаться на провокации США, которые еще «недавно бомбили Белград». «Либо они как идиоты поведут свою страну на очередную ступеньку вниз», – подчеркнул Матвейчев.

Эксперт пояснил, что, чем больше народных выступлений, тем хуже живет страна. «Закономерность абсолютная. Она прослеживается во всех странах и регионах, где совершались подобные революции», – констатировал он.

В этой связи Матвейчев также отметил, что стране, которая «со всех сторон окружена «обидчиками»» – бывшими народами Югославии, которые используют ненависть и национальную или межрелигиозную вражду, чрезвычайно важно сохранять единство. «А вместо этого они еще и между собой дерутся. Это, конечно, большая трагедия», – считает политолог.

По мнению эксперта, Запад будет продолжать давление на Сербию. По его словам, ужесточение приговора экс-президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радовану Караджичу, которому накануне Гаагский суд вместо 40 лет тюрьмы назначил пожизненное заключение, также является одним из способов давления.

«Это сигнал. Сигнал всегда один и тот же: всех сербских патриотов, всех сторонников взаимодействия с Россией и тех, кто питает братские чувства к России, всегда будут жестоким образом наказывать, навешивать ярлыки и прочее», – заключил он.

Напомним, оппозиция в Сербии протестует уже третий месяц. Поводом к началу массовых уличных протестов стало происшествие с одним из лидеров «Союза за Сербию» Борко Стефановичем, которого 23 ноября 2018 года жестоко избили. В происшествии обвинили правительство страны. 8 декабря в Белграде начались массовые акции. Протестанты заявляют об авторитарности режима Вучича, отсутствии реформ и засилии коррупции.

16 марта около 50 участников акций протеста во главе с лидером движения «Двери» Бошко Обрадовичем и бывшим мэром Белграда Драганом Джиласом ворвались в здание государственного телеканала РТС в Белграде. Они требовали предоставить им прямой эфир и обвинили его руководство телекомпании в необъективном освещении событий.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что государство не потерпит насилия, и обвинила лидеров оппозиции в эскалации беспорядков. 17 марта манифестанты, протестующие против политики президента Сербии, прорвали оцепление возле президентского дворца в Белграде.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.03.19

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